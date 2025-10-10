ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Верховині посмертно нагородили двох полеглих Героїв

Автор: Уляна Роднюк
Під час виїзного засідання у Верховині родинам загиблих захисників вручили посмертні нагороди Василя Томащука та Івана Шарабуряка.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Василя Томащука відзначили орденом “За мужність” ІІІ ступеня, а Івана Шарабуряка – нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ “Золотий хрест”. Нагороди вручили членам сімʼї загиблих Героїв. 

Василь Томащук проживав у селищі Верховина. З початком повномасштабного вторгнення, у березі 2022 року, чоловік долучився до лав Збройних сил України. Воїн служив стрільцем-помічником гранатометника у стрілецькій роті. Загинув Герой 6 вересня 2023 оку, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області.

Іван Шарабуряк загинув 29 травня 2014 року на горі Карачук поблизу Словʼянська. Тоді ворог обстріляв український вертоліт Мі-8, в якому перебував воїн та ще пʼятеро поліцейських з Прикарпаття та шестеро бійців нацгвардійців. 

Вічна та світла памʼять Героям, які не зламали своїх присяг… Щирі співчуття рідним та близьким…

