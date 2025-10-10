В Україні триває процес переведення паперових трудових книжок в електронний формат

Завершити цей процес потрібно до 10 червня 2026 року. Електронна трудова книжка формується на основі даних, внесених до Реєстру застрахованих осіб.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Місто.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Наразі в області оцифровано понад 50% трудових книжок найманих працівників. Цифра постійно змінюється, адже черга на оцифрування залишається великою, а дані оновлюються щодня.

«Сьогодні цифра одна, завтра інша — процес триває. Понад половину трудових книжок уже переведено в електронну форму, але остаточну статистику можна буде отримати після завершення звітного року», — зазначили у відомстві.

Подати документи для оцифрування можна двома способами:

самостійно через портал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua за допомогою електронного підпису;

через роботодавця, який завантажить скан-копії трудових книжок своїх працівників.

Для цього потрібно підготувати кольорові скан-копії всіх сторінок паперової книжки та додаткових документів, що підтверджують стаж — дипломів, військових квитків, свідоцтв тощо.

У ПФУ наголошують:

робота до 2004 року підтверджується записами у паперовій книжці, оформленій належним чином;

стаж після 2004 року обчислюється автоматично за даними державного реєстру;

відсутність електронної копії не означає втрату стажу — паперові документи зберігають юридичну силу.

«Електронний облік трудової діяльності дозволяє українцям самостійно контролювати повноту даних про свій стаж, а у майбутньому — спростить процедуру призначення пенсії», — пояснили у Пенсійному фонді.

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабміну №1084 від 2019 року, до 10 червня 2026 року всі відомості з паперових трудових книжок мають бути переведені в електронний формат. Після цього записи у паперовій книжці більше не вноситимуться, а всі зміни у трудовій діяльності фіксуватимуться виключно в електронній формі через вебпортал Пенсійного фонду.