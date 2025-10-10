Стало відомо, чи зміниться ціна на газ для населення через обстріли

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд найближчим часом ухвалить рішення про збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів. Про це він заявив після наради з премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

Крім того, глава держави анонсував введення мораторію на відключення від енергопостачання жителів прифронтових територій.

"Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн для прифронтових регіонів – для захисту енергетичних об'єктів. Створено резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, який буде надалі розширюватися. Окремо обговорили ситуацію в газовій сфері: запаси, забезпечення населення. Домовилися, що уряд ухвалить постанову про збереження фіксованої ціни на газ для побутових споживачів", – написав Зеленський у Telegram.

Також Президент повідомив, що дав доручення уряду підготувати та представити пропозиції щодо підвищення заробітної плати вчителям. Мета – реалізація вже ухвалених рішень про збільшення зарплат з наступного року.

“Важливо також досягти відчутних результатів у підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую доповідей урядовців з обох питань до кінця тижня”, – додав Зеленський.

Крім того, президент повідомив про ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Нагадаємо, що газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, яка входить до групи “Нафтогаз”, ще у квітні підтвердила намір постачати газ населенню за незмінною ціною – 7,96 грн за куб. (з ПДВ). Цей тариф діє в межах програми “Фіксований” і буде актуальним до 30 квітня 2026 року.

У компанії пояснили, що фіксація ціни відповідає чинному мораторію на її підвищення. Водночас споживачів закликають вчасно оплачувати рахунки, адже це є критично важливим для забезпечення стабільності енергосистеми країни, яка постійно зазнає атак з боку Росії.

За даними “Нафтогазу”, компанія забезпечує газом близько 12,5 млн українських домогосподарств.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення не відключати боржників на прифронтових територіях від електроенергії та газу під час нового опалювального сезону.

Прем’єр-міністер Юлія Свириденко уточнила, що уряд доручив профільним структурам підготувати плани стабільного проходження зими з урахуванням умов у кожному прифронтовому регіоні.