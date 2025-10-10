ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Президент призначив нового члена Вищої ради правосуддя з Івано-Франківщини

Автор: Олег Мамчур
8 жовтня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нових членів Вищої ради правосуддя. До складу ВРП увійшли Віталій Махінчук та Максим Савʼюк.

Максим Савʼюк — детектив Національного антикорупційного бюро України, пише Ратуша.

Його професійна діяльність пов’язана з розслідуванням кримінальних корупційних правопорушень, зокрема у системі правосуддя та органах прокуратури.

До роботи в НАБУ Савʼюк понад десять років служив у Апеляційному суді Івано-Франківської області, де здобув значний досвід у сфері судочинства.

Призначення нових членів ВРП має посилити інституційну спроможність органу та забезпечити подальше реформування судової системи України.

