Президент призначив нового члена Вищої ради правосуддя з Івано-Франківщини

8 жовтня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нових членів Вищої ради правосуддя. До складу ВРП увійшли Віталій Махінчук та Максим Савʼюк.
Максим Савʼюк — детектив Національного антикорупційного бюро України, пише Ратуша.
Його професійна діяльність пов’язана з розслідуванням кримінальних корупційних правопорушень, зокрема у системі правосуддя та органах прокуратури.
До роботи в НАБУ Савʼюк понад десять років служив у Апеляційному суді Івано-Франківської області, де здобув значний досвід у сфері судочинства.
Призначення нових членів ВРП має посилити інституційну спроможність органу та забезпечити подальше реформування судової системи України.