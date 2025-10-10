У лікарні Івано-Франківська після завершення війни планують впровадити систему медичної авіації

Запровадження медичної авіації в ЦМКЛ — це черговий крок на шляху розвитку сучасної екстреної медицини в Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні.

Пише Правда.ІФ з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

Під час робочої поїздки до Румунії керівництво Івано-Франківської ЦМКЛ попередньо домовились із партнерами про можливу передачу медичного гелікоптера для транспортування критичних пацієнтів до медзакладу чи до інших лікарень по всій Україні.

“Ця можливість стала результатом багаторічної співпраці з нашими європейськими партнерами, яка триває вже понад 12 років. Для реалізації цього задуму нам необхідно підготувати відповідну інфраструктуру. Крім того, після укладення необхідних міжнародних угод з’явиться можливість транспортування пацієнтів із Румунії до Івано-Франківська для проведення кардіохірургічних операцій. Ми впевнені у своїх силах, адже команда ЦМКЛ має великий досвід у кардіохірургії”,- йдеться на сторінці медзакладу.

Медична авіація є незамінною у випадках, коли пацієнту потрібно надати допомогу якнайшвидше. Гелікоптер має очевидну перевагу над автомобільним транспортом завдяки швидкості та можливості дістатися важкодоступних місць.

“Цей гелікоптер уже чотири роки рятує життя румунським пацієнтам, здійснюючи транспортування навіть із лікарень, розташованих за 40–50 км. Після завершення бойових дій і відкриття неба над Україною ми разом із партнерами повернемося до реалізації цієї ініціативи”,- підсумовують у ЦМКЛ.