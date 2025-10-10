ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Забудова Карпат вітряками: як нардепи з Прикарпаття голосували за правку

Автор: Олег Мамчур
8 жовтня під час пленарного засідання Верховна Рада не прийняла поправку до законопроєкту №13174. Згадана правка передбачала можливість забудови Карпат вітряками без проведення оцінки впливу на довкілля.

Про це інформує “Галка” з посиланням на ГО “Голка”.

Як розповіли у громадській організації, будівництво вітряків у Карпатах, зокрема на полонині Руна, пов’язують із компанією “Вітропарки Україна”, яку контролює колишній народний депутат Максим Єфімов. Під час розгляду у Верховній Раді законопроєкту №13174, що стосувався захисту прав власників зруйнованої через війну нерухомості, у документ внесли правку, яка могла б спростити встановлення турбін у горах.

“Її лобіювали депутатки Антоніна Славицька (обрана від забороненої ОПЗЖ) та голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк. Громадські організації, серед яких “Українська природоохоронна група” та “Голка”, виступили проти, наголошуючи на екологічних ризиках і порушеннях законодавства”.

Під час голосування депутатка Наталія Піпа поставила правку на підтвердження — за неї проголосували 225 народних обранців. Не вистачило одного голосу, щоб її ухвалити.

Як голосували прикарпатські нардепи:

  • Оксана Савчук (позафракційна, партія “Свобода”) – відсутня
  • Василь Вірастюк (“Слуга народу”) – за
  • Ігор Фріс (“Слуга народу”) – за
  • Едуард Прощук (“Слуга народу”) – за
  • Олександр Матусевич (“Слуга народу”) – не голосував
  • Володимир Тимофійчук (“Слуга народу”) – за
  • Роман Мулик (“Слуга народу”) – за
  • Олена Вінтоняк (“Слуга народу”) – не голосувала
  • Олег Марусяк (“Слуга народу”) – за

