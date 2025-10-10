Їхав без прав і, ймовірно, під кайфом: франківські патрульні зупинили нетверезого водія

Учора ввечері, на вулиці Івасюка в Івано-Франківську, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області.



Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Під час спілкування з 27-річним чоловіком інспектори помітили характерні ознаки сп’яніння. Однак пройти огляд у встановленому законом порядку водій категорично відмовився.

З’ясувалося також, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія

Під час поверхневої перевірки, проведеної згідно зі статтею 34 Закону України «Про Національну поліцію», патрульні виявили згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичного походження.

На порушника склали адміністративні матеріали за:

ст. 130 КУпАП — відмова від проходження огляду на стан сп’яніння;

ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без права керування.

Речовину вилучено, а на місце події викликано слідчо-оперативну групу для подальшої перевірки.

Патрульна поліція нагадує: