Анна Трінчер показала свій відпочинок в Дубаї

Автор: Орися Корчун
Українська співачка Анна Трінчер кардинально змінила зовнішність
Співачка Анна Трінчер, відпочивши у Дубаї, поділилася у Instagram фотоконтентом, який звідти привезла. Пише Табло ID.

Перша Аня запостила серію світлин, де в напівпрозорій ніжній мінісукенці позує на тлі заходу сонця.Анна Трінчер

Трінчер влаштувала вечірню фотосесію в Дубаї

Фото з Instagram Трінчер

“Відпочинок, який назавжди залишиться в моєму серці”, – зізналася вона.Ганна Трінчер

Окрім пляжних світлин Аня вирішила привезти до України і такий вишуканий фотосувенірАня Трінчер

Артистка назавжди запам’ятає цей відпочинок

Фігура Трінчер

Трінчер в інстаграм

Для вечірніх виходів Трінчер узяла з собою ніжне пудрово-рожеве міні

Трінчер у Дубаї

