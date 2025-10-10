Анна Трінчер показала свій відпочинок в Дубаї

Співачка Анна Трінчер, відпочивши у Дубаї, поділилася у Instagram фотоконтентом, який звідти привезла. Пише Табло ID.
Перша Аня запостила серію світлин, де в напівпрозорій ніжній мінісукенці позує на тлі заходу сонця.
Трінчер влаштувала вечірню фотосесію в Дубаї
“Відпочинок, який назавжди залишиться в моєму серці”, – зізналася вона.
Окрім пляжних світлин Аня вирішила привезти до України і такий вишуканий фотосувенір
Артистка назавжди запам’ятає цей відпочинок
Для вечірніх виходів Трінчер узяла з собою ніжне пудрово-рожеве міні