Доброволець ЗСУ з Південної Кореї втратив руку на війні та оселився у Франківську

58-річний громадянин Південної Кореї Лі Б’ян Кхун приїхав в Україну, щоб захищати її від російської агресії. Після року служби у складі Інтернаціонального легіону він втратив руку на фронті, але залишився жити в Івано-Франківську, де зараз розпочинає нове життя.

Лі Б’ян Кхун — уродженець Південної Кореї, колишній телепродюсер і військовий морпіх. У свої 58 років він вирішив добровільно приєднатися до лав Збройних сил України, ставши бійцем Інтернаціонального легіону, пише Правда з посиланням на Версії.

«Я побачив сюжет про війну в Україні й вирішив, що маю допомогти. У моїй країні теж була війна, і нам допомагали інші держави. Тепер настав мій час допомогти Україні», — розповів Лі.

До України він прибув навесні 2023 року разом із двома друзями. Усі троє подали заявки до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Згодом їх направили до 204-го батальйону, що дислокувався поблизу Костянтинівки на Донеччині.

«Тоді нас було близько двадцяти іноземців — з Колумбії, Бразилії, Туреччини та інших країн. Майже всі злякалися й повернулися додому. Залишилися лише я і мій друг Ерік», — згадує він.

Снайпер ЗСУ, який втратив руку на фронті

Спочатку Лі воював на Київщині, а згодом — на запорізькому напрямку. Там, 7 липня 2024 року, під час атаки російських дронів він отримав важке поранення.

«На нас налетіла хмара російських дронів. Я побіг до бліндажа, але не зміг там укритися — усередині лежали тіла російських солдатів. Дрон поцілив у мене й пошкодив руку», — пригадує боєць.

Евакуація тривала понад дванадцять годин. Після багатогодинного очікування з накладеним турнікетом Лі втратив ліву руку, але вижив.

«Мені пощастило. Українські побратими ризикували життям, щоб витягти мене з поля бою. Один із них допоміг мені дістатися безпечної зони. Це справжнє диво, що я залишився живий», — говорить він.

Заборона повернення до Кореї та нове життя в Україні

Після лікування та реабілітації Лі дізнався, що повернення на батьківщину для нього закрите. У Південній Кореї громадянам заборонено брати участь у війні в Україні, за що передбачена кримінальна відповідальність.

«Мені не можна повертатися, тому я вирішив залишитися тут. Україна стала для мене другою домівкою», — пояснює доброволець.

Після одужання він оселився в Івано-Франківську. Тут Лі почав облаштовувати власну студію для подкастів, щоб розповідати світу про Україну.

«Я знайшов приміщення для записів. Планую поставити монітор, якісне обладнання та робити телемости з експертами з різних країн. Хочу, щоб світ почув правду про війну», — поділився він.

Ветеран ампфутбольної команди «Бартка»

Під час оформлення документів на проживання Лі звернувся до «Будинку воїна» в Івано-Франківську. Там він познайомився з українським ветераном Юрієм Гапончуком, капітаном команди з ампфутболу «Бартка».

«Юрій запросив мене приєднатися до команди. Я погодився без вагань», — розповів Лі.

Спочатку він їздив на матчі лише як уболівальник, адже не мав посвідки на проживання. Але нещодавно отримав документи й тепер може повноцінно виступати в складі команди.

«Ми раді, що він із нами. Це людина, яка ризикувала життям за Україну, за нашу свободу. Для нас це приклад мужності», — зазначили його товариші з «Бартки».

Попри втрату руки, Лі не втрачає оптимізму. Щодня він вивчає українську мову, грає у футбол і планує знімати серію відео про життя ветеранів.

«Хочу показати реальну ситуацію в Україні, розповідати світу про війну та наших людей. Світ має об’єднатися в допомозі Україні», — підсумував доброволець.

Сьогодні Лі Б’ян Кхун став частиною ветеранської спільноти Івано-Франківська, продовжуючи свою місію — підтримувати Україну не лише зброєю, а й словом.