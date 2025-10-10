Ігорю Цепенді присвоїли звання “Почесний громадянин міста Івано-Франківська”

10 жовтня під час 54-ї сесії Івано-Франківської міської ради депутати підтримали рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Івано-Франківська” ректору Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігорю Цепенді.
Ініціатором внесення питання на розгляд виступила фракція “Європейська Солідарність“, пише Правда.іф.
“Ігор Євгенович Цепенда зробив вагомий особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та підвищення міжнародного авторитету як України, так і Івано-Франківська. Багато років він очолює Прикарпатський університет, ініціює важливі міжнародні проєкти й має численні наукові та громадські здобутки”, — наголосив депутат міської ради від “ЄС” Степан Руднянин.
Більшість присутніх у залі депутатів підтримали рішення, і звання почесного громадянина Івано-Франківська Ігорю Цепенді присвоїли без додаткового обговорення.