У Калуші пропонують оплачувати священникам за роботу з дітьми у школах

Депутатка Калуської міської ради на Івано-Франківщині Галина Матківська запропонувала оплачувати працю священникам, які проводять катехизацію у початкових класах.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ВІКНА.

На засіданні позачергової сесії Калуської міської ради депутати розглянули та підтримали програму «Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки». На цю програму планують виділили з бюджету громади по 900 тис. гривень на рік — загалом 2,7 млн гривень на три роки.

Для порівняння: у 2024 році на програму «Духовне життя» з бюджету громади було передбачено 500 тис. гривень, а у 2026 році — 600 тис. гривень. Гроші виділяють на надання матеріальної допомоги релігійним громадам на заходи, спрямовані на збереження, реконструкцію, реставрацію культових споруд, пам’яток культурної спадщини та на заходи, спрямовані на надання всебічної допомоги в межах, дозволених законодавством. Нагадаємо, що цього року (станом на вересень) за програмою «Духовне життя» між релігійними громадами вже розподілили 510 тис. гривень з міського бюджету.

Під час обговорення програми депутатка з Боднарова Галина Матківська звернулася щодо внесення до програми пункту щодо оплати праці священникам, які проводять катехизацію у початкових класах.

«Вони, напевне, єдині, хто учить відрізняти добро від зла. Ви знаєте, що, напевне, діти вже ні батьків так не слухають, ні вчителів, тільки одних священників. Я відстоюю в першу чергу Боднарівського священника. Він дійсно у початкових класах працює так, що діти задоволені. Наприклад, я була на загальній вервиці й діти розуміють, вміють молитися на вервиці. Так само беруть участь у різних проєктах, де виграють призові місця. І це є позитив. Думаю, що таких священників варто прийняти по договору. Вони мають основне місце роботи в церкві, але по договору можна якось їм подякувати за їхню безкорисливу працю», — зазначила депутатка.

Як зазначив Калуський міський голова Андрій Найда, це питання до освіти. Зокрема, треба розібратися, чи можна фінансувати таку штатну одиницю у школах. Тож управлінню освіти доручили вивчити питання і надати відповідь, чи фізично можливо платити священникам, які проводять катехизацію у школах.

Як повідомляли «Вікна», наприкінці січня 2024 року з учнями Тернопільської школи №11 почав працювати шкільний капелан. Управління Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ та навчальний заклад уклали договір про співпрацю. За словами освітнього омбудсмена, договір слід розірвати як такий, що не відповідає Конституції та законам України.

Довідка. Катехизація — це процес систематичного духовного навчання основам християнської віри та виховання, що охоплює навчання дітей, неофітів та парафіян основам віровчення та християнського життя. Цей процес передбачає передачу знань про Бога, Святе Письмо та моральні принципи, а також формування учнів Христових і розбудову Церкви як спільноти вірян. Основним інструментом катехизації є катехизис — посібник, що містить стислий виклад основ віри.