Вулицю героя СРСР Сірика у центрі Франківська перейменували на провулок Театральний

В Івано-Франківську вулицю героя СРСР Дмитра Сірика перейменували на провулок Театральний. Мешканці будинків на цій вулиці не підтримали пропозицію назвати її на честь родини повстанців Яськівих.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Суспільне.

Раніше комісія з питань найменування об’єктів благоустрою, встановлення пам’ятних знаків міської ради схвалила варіант нової назви вулиці — на честь репресованої родини Яськівих. На сесії депутат Олег Андрухів на прохання мешканців будинків на цій вулиці запропонував інший варіант.

“Мешканці й усі, хто був присутній, принесли протокол зборів місцевих жителів, щоб назвати її провулком Театральним. З повагою до нашого чудового театру (Франківського драмтеатру — ред.) Але все ж таки не вулиця, а провулок”, — сказав Андрухів.

Більшість депутатів Івано-Франківської міськради проголосували “за”.

Під час польської окупації ця вулиця мала назву Блакитна. У 1967 році її перейменували на честь Дмитра Сірика — героя Радянського Союзу, члена Комуністичної партії, бійця робітничо-селянської Червоної армії. У квітні 2025 року історик Ярослав Коретчук запропонував переназвати цю вулицю на честь родини Яськівих, яка походить із села Блюдники Галицької громади. Члени цієї сім’ї навчалися та працювали у тодішньому Станиславові. П’ятеро з них полягли на околицях міста у сутичках з працівниками НКВС.