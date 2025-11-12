Прикарпатських ветеранів та ветеранок запрошують на триденну Духовну віднову

Карітас запрошує на триденну духовну віднову для ветеранів та їхніх родин.
14–16 листопада в Івано-Франківську відбудеться програма духовної віднови, спрямована на підтримку ветеранів, військових, їхніх родин та всіх, хто потребує внутрішнього спокою й відновлення, пише Карітас Івано-Франківськ.
У програмі заходу:
- Божественна літургія;
- духовні бесіди;
- групи «рівний — рівному»;
- юридичний практикум;
- групи підтримки з психологами;
- арттерапевтичні заняття.
Учасники зможуть побути в колі побратимів і посестер, поділитися досвідом, виговоритися та відчути силу єдності.
Організатори забезпечують проживання та харчування, участь — безкоштовна, але кількість місць обмежена.
Коли: 14–15–16 листопада
Де: м. Івано-Франківськ (деталі після реєстрації)
Реєстрація: форма за посиланням або за номером телефону: 067 276 94 27