Прикарпатських ветеранів та ветеранок запрошують на триденну Духовну віднову

Автор: Уляна Роднюк
Духовна віднова для ветеранів Івано-Франківськ
Карітас запрошує на триденну духовну віднову для ветеранів та їхніх родин.

14–16 листопада в Івано-Франківську відбудеться програма духовної віднови, спрямована на підтримку ветеранів, військових, їхніх родин та всіх, хто потребує внутрішнього спокою й відновлення, пише Карітас Івано-Франківськ.

У програмі заходу:

  • Божественна літургія;
  • духовні бесіди;
  • групи «рівний — рівному»;
  • юридичний практикум;
  • групи підтримки з психологами;
  • арттерапевтичні заняття.

Учасники зможуть побути в колі побратимів і посестер, поділитися досвідом, виговоритися та відчути силу єдності.

Організатори забезпечують проживання та харчування, участь — безкоштовна, але кількість місць обмежена.

Коли: 14–15–16 листопада
Де: м. Івано-Франківськ (деталі після реєстрації)

Реєстрація: форма за посиланням або за номером телефону: 067 276 94 27

