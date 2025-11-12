На Львівщині дівчата жорстоко побили однокласницю і втекли

У Стебнику на Львівщині днями двоє чотирнадцятирічних дівчат побили, роздягли та залишили в парку непритомною свою однокласницю. “Швидка” забрала її аж під ранок з численними травмами.

Зараз дівчинку вже перевели з реанімації у палату. Окрім лікарів, з нею працює психолог. Марія каже, що того вечора пішла з подружками гуляти.

"Ми пішли в парк. Вони спершу купили в магазині алкоголь, випили. Потім говорили, а пізніше вони почали мене бити та копати", – пригадує Марія.

Після того, як дівчата побили подругу, одразу втекли. А її непритомну вранці побачив перехожий та викликав медиків.

Мати дівчини Лідія розповідає, що побачила її у лікарні у жахливому стані. З неї дівчата, які побили Марії зняли куртку, кросівки, шкарпетки. Жінка каже, що суперечку можна було по-іншому вирішити, навіщо ж бити…

Через що стався конфлікт наразі невідомо. Втім одна з дівчат нібито звинуватила Марію у наклепі на свою матір. Саме ця 14-річна школярка агресує до однолітків не вперше. У березні вона із компанією знущалася у Трускавці над хлопцем з інвалідністю.

У школі, де навчається дівчина кажуть, що ані школярка, ані її мама з моменту побиття не виходять на зв’язок. За фактом побиття поліція відкрила кримінальне провадження.