Стало відомо про спробу рейдерського захоплення калуського підприємства

У Державному судовому реєстрі з’явилися кілька ухвал слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, що стосуються кримінального провадження, відкритого 4 листопада 2025 року. У цьому провадженні фігурує підприємство з теплопостачання, розташоване в місті Калуш Івано-Франківської області.

Справу порушили за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 358 (підроблення та використання підроблених документів) Кримінального кодексу України, інформують “Вікна”.

Досудове розслідування встановило, що 4 листопада 2025 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливим умислом, спрямованим на заволодіння майном калуської компанії, звернулися до державного реєстратора Маловільшанської сільської ради для незаконної зміни керівництва товариства та подальшого протиправного набуття права на його майно.

А саме: невстановлені особи подали державному реєстратору завідомо підроблений офіційний документ — ухвалу Господарського суду м. Києва від 8 вересня 2025 року про нібито поновлення арбітражного керуючого на посаді т. в. о. керівника товариства. Подача зазначеного підробленого судового рішення була спрямована на незаконне внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника товариства, що надалі мало створити можливість заволодіння майном шляхом обману.

За показаннями державного реєстратора виконавчого апарату Маловільшанської сільської ради, 4 листопада йому на абонентський номер зателефонувала невідома жінка, яка цікавилася можливістю проведення реєстраційної дії на підставі ухвали суду. Після отримання підтвердження про можливість вчинення такої дії, ця ж особа того ж дня прибула до ЦНАПу Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району Київської області. У ході розмови невідома жінка повідомила про необхідність поновлення арбітражного керуючого на посаді т.в.о. керівника товариства та подала оригінали рішення судді Господарського суду м. Києва, свій паспорт та картку фізичної особи – платника податків з ідентифікаційним номером.

Реєстратор перевірив подане судове рішення через Єдиний державний реєстр судових рішень та встановив факт підроблення, оскільки в Реєстрі містилися відомості про ухвалення рішення іншим суддею, а зміст рішення стосувався одного з ОСББ.

Після повідомлення заявниці про виявлений факт остання заявила про необхідність зателефонувати своєму адвокату, залишила надані документи в кабінеті реєстратора та зникла у невідомому напрямку.

Також в якості свідка було допитано представника калуського підприємства. Зокрема, він вказав: представники ТОВ можуть підтвердити, що жодні сторонні особи ніколи не отримували повноважень подавати документи від імені товариства. Як мотив було вказано володіння цінними активами, що могло стати предметом зацікавленості сторонніх осіб. Свідок також підтвердив, що у жовтні 2024 року вже була аналогічна спроба рейдерського втручання, коли невідома особа намагалася подати до державного реєстратора підроблене рішення суду для зміни керівника, щоб заволодіти нерухомим майном.

Суддя дійшов висновку щодо наявності належних правових підстав вважати, що корпоративні права товариства можуть бути об`єктом протиправного впливу, незаконних реєстраційних дій або відчуження з боку невстановлених осіб та постановив накласти арешт на майно товариства в кримінальному провадженні, заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни відомостей про юридичну особу, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну до відомостей про керівника юридичної особи тощо. Іншими ухвалами слідчим надано доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження.