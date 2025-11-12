У Калуші перевірили готовність до зими

Керівництво Калуської громади перевірило стан підготовки КП «Калушавтодор» до зимового сезону.

За словами очільника Калуша Андрія Найди, вся техніка відремонтована, пройшла технічне обслуговування та готова до виїзду на дороги у будь-який момент, пише Бліц-Інфо.

“Піскорозкидачі також у повній готовності. Створено необхідні запаси посипкових матеріалів – понад 100 тонн солі та значна кількість піску. Усе це дозволить оперативно реагувати на перші зимові опади й утримувати дороги громади в належному стані. Звичайно, є і певні виклики, зокрема кадрові. А також і застаріла технічна база. Частина техніки, яка використовується нині, працює ще з 80-х років, тому оновлення стало вкрай необхідним”,- каже мер.

Окремо Андрій Найда наголосив, що на минулому пленарному засіданні ухвалено рішення про виділення 2 млн 400 тис. грн на закупівлю трьох нових тракторів із відвалами для швидкого очищення доріг і тротуарів від снігу.

“Нині з керівником підприємства Романом Скибіцьким обговорили плани на 2026 рік. Розглянули можливість закупівлі додаткової техніки – фрези, асфальтоукладчика та катка. Ці пропозиції буде винесено на розгляд депутатів, адже важливо забезпечити підприємство всім необхідним, аби воно могло самостійно виконувати дорожні ремонти не лише в Калуші, а й у старостинських округах”,- анонсував міський голова.