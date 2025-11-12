На Прикарпатті чоловік напав на поліцейського, коли працівники ТЦК перевіряли його документи

Нещодавно Богородчанський районний суд виніс вирок уродженцю села Жабокруки Тлумацького району за насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 2 вересня 2025 року у селі Глибоке Богородчанської громади.

Біля магазину «Струмок» наряд ТЦК спільно з поліцейським побачили чоловіка, який підлягає мобілізації.

Відтак вони підійшли до нього, щоб уточнити військово-облікові дані. Обвинувачений відмовився надати особисті документи для перевірки та намагався залишити територію магазину на власному скутері. У подальшому між ним та працівниками ТЦК з працівником поліції виникла словесна суперечка. Під час неї чоловік вдарив поліцейського в голову та схопив за шию.

У суді обвинувачений розкаявся у вчиненому. Пояснив, що звернувся до поліцейського, щоб той надав правову оцінку законності вимог працівників ТЦК та СП, однак ніякої реакції не отримав. Розсердившись бездіяльністю, на його погляд, працівника поліції, він наніс йому удар в обличчя та схопив за шию. Після вчиненого попросив пробачення у потерпілого та сприяв слідству.

Дослідивши усі матеріали справи суд визнав обвинуваченого винном у вчиненні злочину та призначив 2 роки ув’язнення. Однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Протягом цього часу обвинувачений має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за межі України без погодження.