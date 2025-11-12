Юрій Стефанчук: Уряд намагається зруйнувати фінансову основу місцевого самоврядування

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету на наступний рік із нормою про повернення громадам 64 відсотків податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це рішення сприймалося як важливий крок до посилення фінансової самостійності місцевого самоврядування.

Однак під час підготовки бюджету до другого читання уряд зменшив частку ПДФО для місцевих бюджетів до 60 відсотків, фактично проігнорувавши позицію парламенту. Така зміна може суттєво вплинути на доходи громад, зокрема Івано-Франківщини, де ПДФО є основним джерелом фінансової стабільності.

Що означає це рішення для розвитку регіонів, фінансування соціальної сфери та реалізації інфраструктурних проєктів – про це ми розмовляємо з виконавчим директором Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України, експертом із бюджетних питань Юрієм СТЕФАНЧУКОМ.

– Пане Юрію, якими можуть бути фінансові наслідки для громад Івано-Франківської області від зменшення частки ПДФО з 64 до 60 відсотків? Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

– Для всіх громад Івано-Франківської області, а особливо малих та гірських, податок на доходи фізичних осіб є не просто податком, а основним бюджетоформуючим джерелом, що становить понад половину всіх надходжень до місцевих бюджетів громад.

Зменшення частки ПДФО навіть на чотири відсотки матиме негативні наслідки. Для громад нашої області це означає пряму втрату близько 450 мільйонів гривень. Для окремих громад ці втрати рівнозначні повній зупинці активної діяльності. Місцеві бюджети будуть змушені перейти в режим «бюджету виживання», що безпосередньо вплине на підтримку ЗСУ, яка для громад є одним із пріоритетних напрямів видатків.

Сьогодні всі урядовці, від найвищого керівництва держави до обласного активно закликають громади до участі у міжнародних проєктах. Однак без належного співфінансування така опція неможлива. Втрата чотирьох відсотків ПДФО унеможливить співфінансування цих проєктів, що особливо критично для малих громад, а таких у нашій області більше половини. Це означає втрату можливостей залучення інвестицій та посилення міжнародного партнерства саме тоді, коли це найбільше потрібно. У такій ситуації лише великі громади матимуть можливість міжнародної співпраці, що є негативною тенденцією.

– Наскільки це рішення вплине на можливість місцевих органів влади фінансувати освіту, медицину та комунальні послуги?

– Для кожної громади ситуація щодо стану інфраструктури та кількості отримувачів освітніх і медичних послуг різна, проте можна з упевненістю сказати, що зменшення ПДФО вплине на всі громади без винятку.

Асоціація міст України постійно наголошує, що заробітна плата вчителів та лікарів є захищеною статтею і переважно фінансується з освітньої та медичної субвенцій, але утримання самих закладів – цілковито на плечах місцевого бюджету. Це включає оплату енергоносіїв, проведення поточних та капітальних ремонтів, закупівлю необхідного обладнання, а також забезпечення безпекових заходів та протипожежної безпеки.

Особливо гострою є проблема з комунальними послугами. Втрата чотирьох відсотків ПДФО – це прямий ризик плановому проходженню опалювального сезону та значного погіршення якості комунальних послуг. Більшість громад не зможуть у повному обсязі підтримувати свої комунальні підприємства, що може призвести до неможливості стримування тарифів, а це стане додатковим тягарем для жителів. Також може виникнути проблема з нестачею грошей на пальне для спецтехніки чи генераторів, що критично необхідні для забезпечення життєдіяльності громад, особливо під час надзвичайних ситуацій або в зимовий період.

Більшість коштів, які планували на утримання в належному стані освітньої, медичної та іншої критично важливої інфраструктури, просто зникнуть. Це не абстрактні цифри – це прямі наслідки, які відчує кожна людина.

– Чи можна говорити про порушення принципів бюджетної децентралізації? Як громади можуть компенсувати потенційні втрати доходів – чи є інструменти для цього на місцевому рівні?

– Успіх реформи децентралізації ґрунтувався на принципі фінансової спроможності, громадам передали повноваження, забезпечені стабільними ресурсами. 64 відсотки ПДФО – це саме той ресурс, який дозволяє громадам жити і планувати. Забираючи його уряд фактично руйнує фінансову основу місцевого самоврядування.

Щодо компенсаторів, то реальних інструментів на місцевому рівні, які могли б покрити втрати від зменшення частки ПДФО на 4 відсотки, просто немає. Місцеві податки (на майно, єдиний податок тощо) не здатні перекрити такі обсяги. Варто зрозуміти, що громади не можуть безкінечно підвищувати податкове навантаження на місцевий бізнес, який і так працює у складних умовах. Компенсувати втрати за рахунок місцевих податків неможливо.

– Чи існує ризик посилення фінансової залежності регіонів від центрального бюджету через таке рішення?

– Саме в цьому і полягає ключовий системний ризик. Замість подальшого зміцнення фінансово спроможних територіальних громад, які виступають ефективними партнерами, ми ризикуємо повернутися до моделі «ручного управління» та фінансової залежності від центрального бюджету.

Коли у громад забирають доходи і відповідно можливості участі у міжнародних проєктах, керівники громад знову будуть змушені «йти з простягнутою рукою» до Києва, випрошуючи гроші на базові потреби. Це вбиває саму ідею розвитку, бо навіщо залучати інвесторів, створювати нові робочі місця, якщо результат твоїх зусиль просто заберуть. Це прямий шлях до рецентралізації та повернення до фінансового стану місцевого самоврядування зразка 2014 року.

– Які кроки могли б зробити місцеві лідери або народні депутати від Прикарпаття, щоб відстояти інтереси своїх громад?

– Я впевнений, що більшість народних депутатів не очікували такого рішення від уряду. Під час голосування за Держбюджет-2026 у першому читанні 279 депутатів підтримали збереження 64 відсотків ПДФО у місцевих бюджетах.

Тому Асоціація міст України й далі веде активну та системну роботу з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою. Наша мета не лише збереження 64 відсотків ПДФО для громад, а й перегляд питання реверсної дотації та часткове повернення до місцевих бюджетів «силового» ПДФО, що наразі є життєво необхідним для громад.

Івано-Франківське регіональне відділення АМУ та керівники громад Прикарпаття, зі свого боку, активно комунікують з народними депутатами від Прикарпаття. Як результат, вони, незалежно від їхньої політичної приналежності, мають чітку та консолідовану позицію щодо необхідності збереження 64 відсотків ПДФО. Майбутнє голосування у Верховній Раді розставить усе на свої місця та покаже відданість принципам децентралізації. Ми впевнені, що народні депутати, усвідомлюючи свою відповідальність докладуть максимум зусиль для відстоювання інтересів своїх громад.