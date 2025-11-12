ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Калущині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка – ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
ДТП із зеленою вантажівкою на нічній дорозі
11 листопада близько 23:00 між селами Боднарів та Вістова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів — Mercedes Sprinter та вантажівки Volvo з напівпричепом.

Як ексклюзивно повідомили Галці у поліції Івано-Франківської області, зіткнення сталося на смузі зустрічного руху на трасі Стрий–Чернівці–Мамалига.

44-річний водій Mercedes Sprinter, житель Старобогородчанської територіальної громади, не впорався з керуванням та виїхав на “зустрічну”. Там він зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo під керуванням 50-річного жителя Закарпатської області.

Унаслідок аварії травми отримав водій Mercedes — його доставили до медичного закладу. У чоловіка відібрано зразки крові для перевірки на стан сп’яніння.

Водій вантажівки Volvo був тверезий.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Галці

