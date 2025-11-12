На війні загинув воїн Юрій Підгайний

Восьмого листопада на війні загинув захисник з Прикарпаття Юрій Підгайний.

Підгайний Юрій Миколайович народився 6 травня 1991 року в с. Заланів. З 1 вересня 1997 року до 2006 року навчався в Заланівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів, повідомили в Заланівській гімназії імені Осипа Микитки.

Згодом – в Бурштинському енергетичному фаховому коледжі, Працював у Києві на підприємстві з виготовлення меблів.

1 червня 2024 року став на захист України. Проходив військову службу в 152 окремій єгерській бригаді: 2 рота, батальйон безпілотних систем. Служив на Покровському напрямку, де отримав перше поранення. Згодом навесні 2025 року ніс служжбу на Курському напрямку, там був поранений вдруге. Після реабілітації повернувся на Покровський напрямок.

Військовослужбовець загинув, виконуючи бойове завдання, внаслідок удару ворожого дрона на Покровському напрямку.