ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув воїн Юрій Підгайний

Автор: Уляна Роднюк
Український військовий на фоні прапора України
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Восьмого листопада на війні загинув захисник з Прикарпаття Юрій Підгайний.

Підгайний Юрій Миколайович народився 6 травня 1991 року в с. Заланів. З  1 вересня 1997 року до 2006 року  навчався в Заланівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів, повідомили в Заланівській гімназії імені Осипа Микитки.

Згодом – в Бурштинському енергетичному фаховому коледжі,  Працював у Києві на підприємстві з виготовлення меблів.

1 червня 2024 року став на захист України. Проходив військову службу в 152 окремій єгерській бригаді: 2 рота, батальйон безпілотних систем. Служив на Покровському напрямку, де отримав перше поранення. Згодом навесні 2025 року ніс служжбу на Курському напрямку, там був поранений вдруге. Після реабілітації повернувся на Покровський напрямок.

Військовослужбовець загинув, виконуючи бойове завдання, внаслідок удару ворожого дрона на Покровському напрямку.

СХОЖІ НОВИНИ