Прикарпатський пауерліфтер Віктор Голіней виборов золото на чемпіонаті світу

Автор: Олег Мамчур
Пауерліфтер виконує присідання з важкою штангою
На Чемпіонаті світу з пауерліфтингу, який відбувався з 10 по 16 листопада у Клуж-Напоці (Румунія), прикарпатець Віктор Голіней здобув кілька медалей.

Про це пише Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.

Спортсмен здобув одразу кілька медалей та підтвердив статус одного з найсильніших у світі:

  • Присідання — 485 кг (1 місце)
  • Жим лежачи — 360 кг (2 місце)
  • Станова тяга — 362,5 кг (3 місце)
  • Сума триборства — 1207,5 кг (1 місце)

Віктор представляє Коломию та Івано-Франківську ДЮСШ №2 обласної ради. Його тренер — Василь Грицко.

