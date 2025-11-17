Як перевірити контрагента: надійні способи уникнути ризиків у бізнесі

У сучасних умовах будь-яка господарська операція несе ризики — фінансові, юридичні та репутаційні. Тому перевірка контрагента перед укладенням договору стала обов’язковим етапом відповідального ведення бізнесу.

Надійний партнер — запорука стабільності, виконання зобов’язань і захисту від можливих шахрайських схем.

Навіщо потрібна перевірка контрагента

Перевірка допомагає виявити:

фінансову нестійкість компанії;

компанії; податкові ризики та статус платника ПДВ;

та статус платника ПДВ; судові спори , які можуть вплинути на виконання зобов’язань;

, які можуть вплинути на виконання зобов’язань; наявність санкцій чи обмежень ;

; факти шахрайської діяльності або співпрацю з фіктивними підприємствами;

реальний статус керівника, власників і видів діяльності.

Для бізнесу це можливість уникнути збитків і підтвердити свою обачність (принцип due diligence), який сьогодні часто вимагають і банки, і податкові органи.

Основні етапи перевірки контрагента

1. Аналіз інформації в державних реєстрах

ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП)

Перевіряємо:

офіційне місцезнаходження;

КВЕДи;

керівника та власників;

дату реєстрації;

стан юридичної особи (діюча, припинена тощо).

Невідповідності в даних можуть бути тривожним сигналом.

Податкова інформація

На сайті ДПС доступні:

статус платника ПДВ;

реєстр ризикових платників;

інформація про анульовану реєстрацію;

реєстр боржників.

Компанія, яка перебуває в «ризикових», може створити податкові проблеми вашим операціям.

2. Перевірка фінансового стану

Для юросіб варто переглянути:

фінансову звітність;

податкову історію;

показники доходу, кількість працівників;

наявність заборгованостей.

Це дозволяє зрозуміти, чи здатна компанія виконувати договір.

3. Аналіз судових рішень

Судовий реєстр покаже:

чи є судові спори з податковою, партнерами або працівниками;

виконавчі провадження;

справи про банкрутство.

Якщо контрагент часто фігурує в судових спорах — це ознака неблагонадійності.

4. Перевірка репутації

Важливо зібрати інформацію з відкритих джерел:

новини;

реєстр санкцій;

чорні списки постачальників;

відгуки клієнтів;

згадки у ЗМІ.

Негативний інформаційний фон — привід для додаткового аналізу.

5. Аналіз документів від контрагента

Перед підписанням договору варто запросити:

установчі документи;

бухгалтерську довідку або фінансову звітність;

інформацію про склади, обладнання, персонал (для виробничих компаній);

банківські реквізити;

ліцензії (якщо діяльність ліцензується).

Зверніть увагу на:

невідповідність інформації в документах і реєстрах;

неспівмірність задекларованої діяльності та реальних можливостей.

6. Перевірка керівництва та бенефіціарів

Корисно оцінити:

чи мають керівники відношення до фіктивних підприємств у минулому;

участь у судових спорах;

наявність санкцій або кримінальних проваджень.

Буває, що компанія «чиста», але її керівництво має сумнівну репутацію.

Що має насторожити

нещодавня зміна керівництва або адреси;

мінімальний статутний капітал за складних операцій;

відсутність офісу чи контактів;

контрагент наполягає на терміновості укладення договору;

не надає документи або уникає відповідей;

невідповідність КВЕДів реальній діяльності;

перебування в реєстрі ризикових платників.

Висновок

Перевірка контрагента — це простий, але обов’язковий крок для того, щоб мінімізувати ризики та уникнути фінансових і юридичних проблем.

Сучасний бізнес не може покладатися на інтуїцію: лише факти, відкриті реєстри та комплексний аналіз дають можливість оцінити надійність партнера.

Своєчасний due diligence — це захист компанії, фінансів та репутації.

