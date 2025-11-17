ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Як перевірити контрагента: надійні способи уникнути ризиків у бізнесі

Автор: Олег Мамчур
У сучасних умовах будь-яка господарська операція несе ризики — фінансові, юридичні та репутаційні. Тому перевірка контрагента перед укладенням договору стала обов’язковим етапом відповідального ведення бізнесу.

Надійний партнер — запорука стабільності, виконання зобов’язань і захисту від можливих шахрайських схем.

Навіщо потрібна перевірка контрагента

Перевірка допомагає виявити:

  • фінансову нестійкість компанії;
  • податкові ризики та статус платника ПДВ;
  • судові спори, які можуть вплинути на виконання зобов’язань;
  • наявність санкцій чи обмежень;
  • факти шахрайської діяльності або співпрацю з фіктивними підприємствами;
  • реальний статус керівника, власників і видів діяльності.

Для бізнесу це можливість уникнути збитків і підтвердити свою обачність (принцип due diligence), який сьогодні часто вимагають і банки, і податкові органи.

Основні етапи перевірки контрагента

1. Аналіз інформації в державних реєстрах

ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП)

Перевіряємо:

  • офіційне місцезнаходження;
  • КВЕДи;
  • керівника та власників;
  • дату реєстрації;
  • стан юридичної особи (діюча, припинена тощо).

Невідповідності в даних можуть бути тривожним сигналом.

Податкова інформація

На сайті ДПС доступні:

  • статус платника ПДВ;
  • реєстр ризикових платників;
  • інформація про анульовану реєстрацію;
  • реєстр боржників.

Компанія, яка перебуває в «ризикових», може створити податкові проблеми вашим операціям.

2. Перевірка фінансового стану

Для юросіб варто переглянути:

  • фінансову звітність;
  • податкову історію;
  • показники доходу, кількість працівників;
  • наявність заборгованостей.

Це дозволяє зрозуміти, чи здатна компанія виконувати договір.

3. Аналіз судових рішень

Судовий реєстр покаже:

  • чи є судові спори з податковою, партнерами або працівниками;
  • виконавчі провадження;
  • справи про банкрутство.

Якщо контрагент часто фігурує в судових спорах — це ознака неблагонадійності.

4. Перевірка репутації

Важливо зібрати інформацію з відкритих джерел:

  • новини;
  • реєстр санкцій;
  • чорні списки постачальників;
  • відгуки клієнтів;
  • згадки у ЗМІ.

Негативний інформаційний фон — привід для додаткового аналізу.

5. Аналіз документів від контрагента

Перед підписанням договору варто запросити:

  • установчі документи;
  • бухгалтерську довідку або фінансову звітність;
  • інформацію про склади, обладнання, персонал (для виробничих компаній);
  • банківські реквізити;
  • ліцензії (якщо діяльність ліцензується).

Зверніть увагу на:

  • невідповідність інформації в документах і реєстрах;
  • неспівмірність задекларованої діяльності та реальних можливостей.

6. Перевірка керівництва та бенефіціарів

Корисно оцінити:

  • чи мають керівники відношення до фіктивних підприємств у минулому;
  • участь у судових спорах;
  • наявність санкцій або кримінальних проваджень.

Буває, що компанія «чиста», але її керівництво має сумнівну репутацію.

Що має насторожити

  • нещодавня зміна керівництва або адреси;
  • мінімальний статутний капітал за складних операцій;
  • відсутність офісу чи контактів;
  • контрагент наполягає на терміновості укладення договору;
  • не надає документи або уникає відповідей;
  • невідповідність КВЕДів реальній діяльності;
  • перебування в реєстрі ризикових платників.

Висновок

Перевірка контрагента — це простий, але обов’язковий крок для того, щоб мінімізувати ризики та уникнути фінансових і юридичних проблем.

Сучасний бізнес не може покладатися на інтуїцію: лише факти, відкриті реєстри та комплексний аналіз дають можливість оцінити надійність партнера.

Своєчасний due diligence — це захист компанії, фінансів та репутації.

