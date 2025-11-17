На Львівщині водій підірвав гранату під час зупинки поліцейськими

У Самбірському районі Львівщини чоловік, автомобіль якого зупинили поліцейські через порушення правил дорожнього руху, під час спілкування з правоохоронцями підірвав гранату. Внаслідок детонаціїї водій отримав травми, його госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

«Поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 зупинили автомобіль Alfa Romeo, водій якого порушив Правила дорожнього руху. Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її», – йдеться у заяві правоохоронців.

Як зазначається, інцидент стався близько 18:00 у неділю, 16 листопада, у місті Рудки Самбірського району. Внаслідок детонації гранати зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

При цьому за максимальним покаранням, яке передбачене санкціями статей, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.