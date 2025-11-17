У Франківську відкрили дитячий майданчик в ЕКО-стилі

В Івано-Франківську завершили облаштування дитячого майданчика в ЕКО-стилі, який реалізували за рахунок коштів бюджету участі міста.

Про це у Facebook повідомив депутат Івано-Франківської міської ради Мар’ян Вагилевич.

“Наш спільний проєкт з моїм помічником Уляна Павлик, який переміг у Бюджеті участі нашого міста, повністю змонтований і вже активно приймає маленьких відвідувачів”, — йдеться у публікації.

Проєкт здобув перемогу в конкурсі міського бюджету участі Івано-Франківська. Ініціативу підтримали мешканці мікрорайону БАМ під час голосування за проєкти.

Хто працював над реалізацією майданчика

Над створенням дитячого простору працювала команда фахівців. Облаштування майданчика тривало кілька місяців від початку монтажних робіт до повного завершення.

Депутат подякував усім, хто долучився до реалізації проєкту. Окрему вдячність він висловив мешканцям, які голосували за ініціативу під час конкурсу бюджету участі.