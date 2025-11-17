На Прикарпатті очікується зміна погоди

Протягом доби 18 листопада по області та місту пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
1 рівень небезпечності, жовтий, пише Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.
Стало відомо про смерть воїна Андрія Сергійовича Читинського 1982 року народження, мешканця Долини.
В інтернеті все частіше з’являються оголошення про “чудодійні ліки” чи “новітні методи лікування”, нібито відомих українських лікарів.
16 листопада о 19:40 у селищі Брошнів-Осада, на автодорозі Н-10 «Стрий–Івано-Франківськ–Чернівці–Мамалига», сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.
Того ж дня, близько 02:00 ночі , дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Шевченка в смт Богородчани.
У першій версії оголошення Лисецької селищної ради йшлося про те, що в межах мисливських угідь державного мисливського резерву дозволено відлов…
15 листопада близько 11:15 у Калуші сталася аварія з потерпілим.