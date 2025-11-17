ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті очікується зміна погоди

Автор: Уляна Роднюк
Жінка тримає зламану парасольку під сильним вітром
Протягом доби 18 листопада по області та місту пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

1 рівень небезпечності, жовтий, пише Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

