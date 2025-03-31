Прикарпатська спринтерка Тетяна Харащук перемогла на змаганнях в Оксфорді

Спринтерка Тетяна Харащук з села Кіданч виборола першість на змаганнях в Оксфорді. У 2025 році вона вперше проведе зимовий сезон у США.

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Про це пише Правда з посиланням на Печеніжинську територіальну громаду.

Тетяна Харащук з села Кіданч Печеніжинської територіальної громади, яка спеціалізується на дистанції 400 метрів, у 2025 році вперше проведе зимовий сезон у США, де здобуває освіту.

Нещодавно дівчина змагалася на турнірі “Ole Miss Classic” в Оксфорді. На дистанції 400 метрів Тетяна принесла перемогу університету Хардінга, за який виступає.

Спортсменка показала свій найшвидший час у поточному сезоні – 54,20.