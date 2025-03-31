У Франківську працівники міграційної служби допомагають бійцям в оформленні документів

Від початку повномасштабної війни працівники Івано-Франківського відділу Державної міграційної служби України оформили паспортні документи понад 50 пораненим бійцям, які лікувалися чи проходили реабілітацію в медичних закладах громади.

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«Робочий день щойно розпочався, як надійшло офіційне звернення від одного з медичних закладів міста. Йшлося про необхідність оформлення паспорта громадянина України маломобільному пацієнту — пораненому воїну-нацгвардійцю. За пів години працівники міграційної служби вже знайомилися з хоробрим молодим чоловіком у лікарняній палаті», — розповідають у міграційній службі області.

Нацгвардійцю Вадиму з Одещини — 31 рік. Майже три роки він воював на найскладніших ділянках фронту. Наприкінці листопада 2024 року під час бойових завдань у Донецькій області воїн отримав уламкові поранення ніг. Його паспорт громадянина України згорів на позиції.

Зараз Вадим лікується в Івано-Франківську. Працівники міграційної служби відвідали чоловіка, щоб допомогти йому якнайшвидше виготовити втрачений паспорт.