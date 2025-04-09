Прикарпатські поліцейські затримали 23-річного наркозбувача

Незаконний «бізнес» з розповсюдження наркотичних та психотропних речовин організував 23-річний житель Івано-Франківської територіальної громади. Ділку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області

“Правопорушника викрили тисменицькі поліцейські. У ході документування кримінального правопорушення правоохоронці встановили, що у період березня поточного року, фігурант розповсюджував наркотики і психотропи потенційним клієнтам. Свою незаконну діяльність він провадив на території Тисменицької громади та навколишніх населених пунктах. Саме під час чергової оборудки з продажу партії наркотовару його затримали оперативники. При огляді у затриманого поліцейські вилучили наркотичний засіб «канабіс», грошові кошти, мобільний телефон та інші речові докази”, – йдеться у дописі.

Все виявлене направлено на експертизу.

Наразі у суді слухається справа щодо вчинення фігурантом наркозлочину.

Наркоділка слідчі затримали у процесуальному порядку за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Затриманому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід-тримання під вартою.

За вчинене наркоторговцю загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі проводяться заходи зі встановлення злочинних зв’язків підозрюваного, інших можливих каналів придбання та розповсюдження заборонених засобів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.