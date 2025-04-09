У Франківську суд оштрафував пенсіонера, який за хабар пообіцяв знайомому допомогти отримати довідку про інвалідність

Івано-Франківський міський суд виніс вирок у справі пенсіонера, який за гроші пообіцяв знайомому допомогти отримати довідку про інвалідність. На засіданні чоловік сказав, що зробив це, бо мав знайомих серед членів комісії МСЕК.

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Про це йдеться у вироку суду.

Обвинувачений — уродженець села Липовиця Калуського району, пенсіонер та інвалід II групи.

“7 листопада 2024 року на прилеглій території до Івано-Франківської міської клінічної лікарні в присутності свідка отримав від знайомого неправомірну вигоду — 3 тисячі доларів за вплив на прийняття головою та членами МСЕК рішення про встановлення групи інвалідності та видачу довідки”, — йдеться у матеріалах справи.

На засіданні обвинувачений пояснив, що має кілька важких хвороб, зокрема онкологічну недугу крові. Він також сказав, що “знає порядок встановлення групи інвалідності”. Коли до нього звернувся знайомий, який просив сприяти в отриманні групи його матері, погодився.

За інформацією СБУ, у матері “клієнта” обвинуваченого була III група інвалідності. У відомстві повідомили, що чоловік інструктував свого знайомого, що потрібно зробити для отримання II групи, яка дає право на відстрочку від мобілізації.

Івано-Франківський міський суд визнав пенсіонера винним та призначив йому штраф — 127 тисяч 500 гривень.