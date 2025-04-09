Брати-військовослужбовці з Франківська “Сора” та “Кобра” отримали нагороди від головнокомандувача ЗСУ

Брати-військовослужбовці 102 окремої бригади з Івано-Франківська “Сора” та “Кобра” 7 квітня 2025 року отримали нагрудні знаки “Золотий хрест” від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вони разом служать в екіпажі “Кобра”.

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Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив боєць на псевдо Сора.

Наказ про відзначення воїнів Сирський підписав 11 жовтня 2024 року.

“Золоті хрести” братів “Сори” та “Кобри”. З архіву бійця на псевдо Сора

Брати захищають країну від початку повномасштабного вторгнення Росії. До 24 лютого 2022 року “Кобра” працював офіціантом та барменом, його брат “Сора” був тату-майстром. Хлопці вдвох без вагань вирушили до Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.

Брати-військові на позивні Сора та Кобра. З архіву бійця на псевдо Сора

Понад рік брати служили в піхоті. У 2023 році вони почали опановувати новий фах — БпЛА. Тоді й заснували групу ударних FPV-дронів “Кобра”.

Емблема групи екіпажу “Кобра”. З архіву бійця на псевдо Сора

“У піхоті ми були з братом орієнтовно рік. Може, трошки більше. Це — дуже тяжка професія. Це — найтяжча професія, яка тільки буває на війні, тому що весь удар йде на піхотинця. 24/7 тебе просто обстрілюють із всього озброєння. Тож після року в піхоті вирішили чимось іншим займатися. Ми отримали сертифікати на DJI Mavic”, — розповідав боєць на псевдо Кобра в інтерв’ю Суспільному у 2023 році.

“Сора” та “Кобра” у 2023 році на Запоріжжі. Суспільне Івано-Франківськ/Діана Яців

У групі кожен має своє завдання: “Кобра” — штурман FPV-дрона, а його брат “Сора” — пілот. Вони щоразу удосконалюють навички та навчаються працювати з новими моделями безпілотників. Нині брати продовжують нести службу в 102 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Їхні цілі — спецтехніка російської армії.

Брати-військовослужбовці 102 окремої бригади ТрО з Івано-Франківська на псевдо Сора та Кобра. Суспільне Івано-Франківськ