Франківців кличуть на концерт співаної поезії

В Івано-франківську у рамках проєкту “Станіславська Школа Психотерапевтичних Мистецтв” відбудеться концерт фольк-гурту “Пиріг і Батіг”.

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Про це повідомляє Ростислав Шпук, передає Правда.іф.

“У Франківську буде безкоштовний музичний брильянт: концерт Пиріг і Батіг завдяки проекту, який придумав професор-психіатр Michael Pustovoyt і втілив у Центрі психічного здоров’я разом з директором В. Семенюком”, – йдеться у дописі

Ініціатива, що називається «Станіславська Школа Психотерапевтичних Мистецтв», спрямована на “дестигматизацію психічних розладів і формування культури піклування про психічне здоров’я — тем, що набувають особливого значення в умовах війни”.

За його словами, у глядацькому залі “безбіар’єрно поєднуються пацієнти і ті, що наразі ними не є”.

Концерт відбудеться за адресою: вул. Медична ,15 у актовій залі кафедри психіатрії та Центру психічного здоров’я.

Афішу підготував Нікіта Тітов