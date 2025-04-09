ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У медичних закладах Прикарпаття з’являться кабінети турботи про ветеранів 

Автор: Оксана Марушкевич
09/04/2025 12:59
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

“Кабінети “Турбота про ветерана” будуть відкриті при медичних закладах Івано-Франківської області. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомила голова ОВА Світлана Онищук, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

“Ми починаємо формування таких кабінетів. Першим медичним закладом, де його відкриють, стане обласна клінічна лікарня, де перебуває найбільша кількість наших поранених захисників”, – сказала Світлана Онищук.