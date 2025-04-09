У медичних закладах Прикарпаття з’являться кабінети турботи про ветеранів 

“Кабінети “Турбота про ветерана” будуть відкриті при медичних закладах Івано-Франківської області. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомила голова ОВА Світлана Онищук, інформує Правда.іф.
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“Ми починаємо формування таких кабінетів. Першим медичним закладом, де його відкриють, стане обласна клінічна лікарня, де перебуває найбільша кількість наших поранених захисників”, – сказала Світлана Онищук.