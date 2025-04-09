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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті пройдуть Продовольчі ярмарки “Великодній кошик 2025”

Автор: Оксана Марушкевич
09/04/2025 12:46
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12 квітня у Крихівцях, а 16 квітня у Івано-Франківську на стадіоні Рух відбудуться продовольчі ярмарки “Великодній кошик 2025”, інформує Правда.іф.

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Прикарпатців запрошують підтримати місцевих виробників, а також купити святкову продукцію. “Жителі можуть ознайомитися з тим, що виготовляють місцеві виробники, особливо з крафтовою продукцією. На ярмарку можна буде придбати молочні і м’ясні вироби, живу рибу, курячі яйця, хлібобулочні вироби. Ми запросили біля 60 виробників”, – сказала керівник управління сільського господарства Алла Хамчич.