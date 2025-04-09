На Прикарпатті пройдуть Продовольчі ярмарки “Великодній кошик 2025”

12 квітня у Крихівцях, а 16 квітня у Івано-Франківську на стадіоні Рух відбудуться продовольчі ярмарки “Великодній кошик 2025”, інформує Правда.іф.

Прикарпатців запрошують підтримати місцевих виробників, а також купити святкову продукцію. “Жителі можуть ознайомитися з тим, що виготовляють місцеві виробники, особливо з крафтовою продукцією. На ярмарку можна буде придбати молочні і м’ясні вироби, живу рибу, курячі яйця, хлібобулочні вироби. Ми запросили біля 60 виробників”, – сказала керівник управління сільського господарства Алла Хамчич.