ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стало відомо, коли у Франківську збудують реабілітаційний центр

Автор: Оксана Марушкевич
09/04/2025 12:31
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У планах прикарпатських чиновників побудова потужних реабілітаційних центрів для поранених захисників України. Такі центри мають бути сучасними і забезпечувати якісне відновлення військовослужбовців після поранень.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф

“Ми плануємо відкрити Модульний реабілітаційний центр у Верховині. Також реабілітаційний центр буде у Івано-Франківську біля обласної клінічної лікарні. Це буде найбільший такий центр в нашій області. У найближчий час, сподіваюся, ми почнемо його будову”, – каже пані Світлана.