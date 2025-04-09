Стало відомо, коли у Франківську збудують реабілітаційний центр

У планах прикарпатських чиновників побудова потужних реабілітаційних центрів для поранених захисників України. Такі центри мають бути сучасними і забезпечувати якісне відновлення військовослужбовців після поранень.

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Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф

“Ми плануємо відкрити Модульний реабілітаційний центр у Верховині. Також реабілітаційний центр буде у Івано-Франківську біля обласної клінічної лікарні. Це буде найбільший такий центр в нашій області. У найближчий час, сподіваюся, ми почнемо його будову”, – каже пані Світлана.