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На війні поліг захисник з Івано-Франківщини Журженко Олександр

Автор: Оксана Марушкевич
09/04/2025 12:17
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Стало відомо про загибель захисника Олександра Журженка із села Старий Косів Косівської територіальної громади.

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Повідомляє Косівська районна військова адміністрація, передає Правда.іф.

Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 10 квітня 2025 року, об 11 годині на майдані Незалежності м. Косова.

“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками”, – йдеться у дописі

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