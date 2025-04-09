ЗСУ знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 за 100 мільйонів доларів

Україна знищила російський бомбардувальник Ту-22М3. Головком Сирський розповів деталі цього успішного ураження.

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В інтерв’ю для LB Олександр Сирський наголосив, що внаслідок низки ефективних ударів по російських аеродромах противик був змушений заховати свою авіацію вглиб Росії, передає 24 Канал.

“Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, тепер це 200-300 км — Енгельс, Шайковка.

Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів”, – розповідає Сирський.

