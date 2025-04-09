У Івано-Франківську проведуть ярмарку вакансій та презентацію ветеранського бізнесу

Сьогодні відбувся пресбрифінг голови ОВА Світлани Онищук, заступниці голови ОВА Людмили Сірко та інших керівників структурних підрозділів стосовно проведення ярмарку вакансій та презентації ветеранського бізнесу, інформує Правда.іф.

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За словами Світлани Онищук, в області є чимало запитів ветеранів щодо працевлаштування.

“Наші ветерани мають працювати в органах державної влади, на підприємствах, установах. Тому 16 квітня ми проведемо великий ярмарок вакансій, де буде представлено можливість пошуку роботи для ветеранів і представлення бізнесу ветеранів”, – каже пані Світлана.

Учасниками ярмарку стануть понад 40 працедавців, які запропонують близько 200 різних вакансій.

“На пропозицію долучитися до ярмарку вакансій відгукнулися всі райони області, тому на заході будуть представлені роботодавці з 31 територіальної громади. Вони презентуватимуть свою продукцію на 102 локаціях. Також ветеранам розкажуть, як отримати гранти, доступні кредити. Та проведуть майстер-класи з бісероплетіння, виготовлення кераміки, свічок, тощо “, – розповідає керівник Центру зайнятості Василь Цимбалюк.

Заступниця голови ОВА Людмила Сірко каже, що на даний час в області є біля 2000 вільних робочих місць. Саме про них і розкажуть ветеранам, повідомлять про зарплату, про досвід роботи чи можливість проведення стажування.