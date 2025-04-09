“Починали з нуля”: як в Івано-Франківську вже понад рік функціонує ветеранський бізнес

Повернувшись з фронту, ветеран Роман Турик з дружиною відкрили в Івано-Франківську зоомагазин “Наші Котики”.

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Про відкриття власного бізнесу та роботу із товарами для тварин, Роман Турик розповів журналістці Фіртки.

З його слів, для зоомагазину обрали назву “Наші Котики”, адже це асоціація із ЗСУ.

“Адже ми завжди називали нашими котиками бійців ЗСУ. Оскільки це ветеранський бізнес, і, власне, я сам був на фронті, багато знайомих і побратимів воюють, тому був такий задум. “Наші Котики” — це також асоціація з фронтом”, — ділиться Роман Турик.

Зоомагазин функціонує вже рік і чотири місяці.

“Я починав з нуля. Думки були про те, як це все правильно зробити. Знайомі та друзі підказували, як знайти постачальників, як правильно підібрати асортимент. Протягом року формували асортимент магазину, тому що є різні попити й різні запити в людей. Відбувається міграція клієнтів — одні йдуть, інші приїжджають з тваринами. І ми вже самі тоді розуміли, які саме є потреби. Увесь час щось змінювали, щось додавалося. Догляд за деякими тваринами залежить від породи: якісь чутливіші, комусь потрібна більша увага. Клієнти зараз задоволені, що можна не шукати засоби в Інтернеті, а на місці відразу підібрати Ми підбирали наш асортимент з низки товарів, яких переважно немає в магазинах міста — спілкуємося про асортимент з нашими покупцями, щось підказують. Також від клієнтів беремо зворотний відгук. Який саме препарат допоміг тваринці, як саме він діє, чи бачите динаміку оздоровлення; якщо корм кращої якості, то як саме він вплинув на тварину. Люди радяться з нами — навіть у вихідний день можуть зателефонувати й запитати, до прикладу, що давати тваринці для шлунково-кишкового тракту, якщо до лікаря у той момент немає можливості звернутися. Тоді слова вдячності — це найбільша відплата. Ми радіємо, що допомогли”.

Роман Турик продовжує, клієнти зоомагазину — це вже їхні друзі й партнери.

“Ми завжди з ними радимося при потребі. Вони, своєю чергою, радяться з нами, як краще годувати своїх домашніх улюбленців, як правильно переводити з одного корму на інший. Чи це кішка, чи собака, чи папуга, будь-яка тварина. Коли люди заводять тварину, вони повинні розуміти, що це є велика відповідальність і щоденна клопітка робота не на один день, а тварина — не іграшка. Має бути нормальний догляд, нормальне харчування. Ми, власне, на нашій Instagram-сторінці ведемо серію розповідей, як потрібно годувати тваринку, як краще підібрати корм, як його змінювати, яким повинен бути плавний перехід від одного виду корму до іншого, який догляд, як зачасто потрібно робити дегельмінтизацію чи обробки від бліх і кліщів. Розповідаємо, як правильно це все робити, пояснюємо. І є вже певна довіра людей до нас, тому що ми кваліфіковано можемо надати допомогу, інформацію та підказати, як правильно. Найголовніше, і я завжди також звертаюся до наших покупців, якщо ви бачите по тварині якусь зміну поведінки, проблеми зі шкірою, почервоніння слизових оболонок, якщо тварина себе пригнічено веде, відмовляється від їжі, тоді обов’язково варто звертатися до ветеринарного лікаря, не затягувати час, не займатися самолікуванням, а радитися з кваліфікованими спеціалістами, щоб надати правильну допомогу”.

Ветеран розповідає, наразі ще не звертались ні за грантами, ні за іншими соціальними програмами, але надалі планують розширюватись, наймати працівників.

“Надалі, я думаю, звертатимемося щодо грантів, соціальних програм. Але, наприклад, для ветерана, який стає ФОПом, немає пільг щодо оподаткування, чи комунальних послуг, чи оренди. Ми платимо, як великий бізнес. По оподаткуванню ми також платимо єдиний податок, військовий збір, і жодних поступок для нас немає”.

Роман Турик каже, сьогодні держава недостатньо робить для розвитку ветеранського бізнесу.