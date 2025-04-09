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Фейкова міжнародна допомога коштувала мешканці Франківська втрати 12 тисяч гривень

Автор: Оксана Марушкевич
09/04/2025 11:10
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До поліцейських Івано-Франківського районного управління поліції звернулася 41-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що втратила майже 12 тисяч гривень після того, як перейшла за посиланням на сайт, що нібито належить програмі «Допомога українцям від ООН».

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Аферисти використали стандартну схему: після введення особистих даних з картки заявниці списали увесь залишок.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, як уберегти себе від шахраїв:

в жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями;

завжди перевіряйте офіційні сайти міжнародних організацій, перш ніж вводити свої дані;

не повідомляйте особисту інформацію. Жодна справжня установа не запитує реквізити банківських карток для виплат допомоги;

звертайте увагу на адресу ресурсу. Шахрайські сайти часто мають зайві символи або неправильний домен;

встановіть ліміти на банківські операції. Це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі несанкціонованого списання грошей.