Судитимуть франківця, який розширював свій бізнес на захопленій земельній ділянці

Прокурори Надвірняської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Івано-Франківської територіальної громади за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні (ч.4 ст.197-1 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

“Слідством встановлено, що обвинувачений вчинив самовільне будівництво будівлі на захопленій земельній ділянці, яка перебуває у користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, тобто в охоронній зоні”, – йдеться у дописі.

У власності чоловіка вже перебувала ділянка на території Яремчанської міської громади, на якій він збудував заклад громадського харчування. Однак згодом чоловік вирішив розширити володіння, захопивши частини ділянок територіальної громади та державної організації.

За вказане правопорушення йому загрожує до 3 років позбавлення волі.