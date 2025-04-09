У Ворохті мешканців обурив білборд, де заклеїли фото Героя рекламою вин. ФОТО

Фотографію білборду з Ворохти, на якому по світлині загиблого воїна розмістили нову рекламу, розмістила у мережі Юлія Бойко 8 квітня.

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Це здійняло хвилю обурення громадськості, пише Бліц-Інфо.

“Така повага до людей які віддали життя за Україну! Смт Ворохта! Реклама цінніша ніж люди”, – написала Julia Boyko.

“Якщо фото героя заклеюють рекламою вина,то щось в цій державі напевно не так”, – пише Андрій Остап’юк.

“Тут був усміхнений воїн-захисник. Слава герою і низький уклін. А тепер свіх зустрічає чи то вИна, чи то винА світу. Шкода“, – пише Любов Лазарович.

У Ворохтянській громаді кажуть, що білборд не є комунальним. Власник — місцевий підприємець, який безкоштовно надав його для розміщення портрету загиблого захисника на прохання його дружини до других роковин загибелі.

«Я домовилася з власником про розміщення фотографії мого чоловіка на один місяць. Дуже вдячна, що білборд залишили без змін майже на три місяці безкоштовно. Жодних претензій до власника я не маю. Єдине зауваження — до роботи працівників, які клеїли нову рекламу поверх існуючої. Я думала, що вони її будуть стирати, а не заклеювати. Тож маю зауваження до працівників, які це робили і так погано заклеїли. Сподіваюся, що в майбутньому вони працюватимуть акуратніше», – пояснила дружина загиблого воїна Оксана Доброцька.

Власник білборду Сергій Волошин пояснив, що через холод і вітряну погоду частину нової реклами зірвало.

Наразі працівники не можуть усунути недоліки по цій ж причині. Він запевнив, що як тільки погода покращиться, білборд буде приведено до ладу, а замість попередньої реклами буде розміщено нову, можливо також соціального характеру.

Волошин також зазначив, що їм прикро через ситуацію, яка склалася. Попереднє зображення із портретом Героя не знімали, оскільки його старалися міцно приклеїти, і зняти без пошкоджень було важко. Тому було прийнято рішення акуратно заклеїти.