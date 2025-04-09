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У Надвірнянському РТЦК представили нового керівника. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Надвірнянському РТЦК представили нового керівника. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
09/04/2025 09:48
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Днями очільник Надвірнянського району Петро Хмельовський представив головам територіальних громад нового керівника Надвірнянського РТЦК та СП Ігоря Калужака.

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Про це інформує Правда з посиланням на Надвірнянську РДА.

Підполковник Ігор Калужак, призначений керівником Надвірнянського РТЦК, останні сім місяців очолював Косівський РТЦК та СП.

З 2021 року Ігор Калужак працював в Івано-Франківському обласному військкоматі.