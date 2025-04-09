У Надвірнянському РТЦК представили нового керівника. ФОТО

Днями очільник Надвірнянського району Петро Хмельовський представив головам територіальних громад нового керівника Надвірнянського РТЦК та СП Ігоря Калужака.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформує Правда з посиланням на Надвірнянську РДА.

Підполковник Ігор Калужак, призначений керівником Надвірнянського РТЦК, останні сім місяців очолював Косівський РТЦК та СП.

З 2021 року Ігор Калужак працював в Івано-Франківському обласному військкоматі.