У Надвірнянському РТЦК представили нового керівника. ФОТО

Днями очільник Надвірнянського району Петро Хмельовський представив головам територіальних громад нового керівника Надвірнянського РТЦК та СП Ігоря Калужака.
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Про це інформує Правда з посиланням на Надвірнянську РДА.
Підполковник Ігор Калужак, призначений керівником Надвірнянського РТЦК, останні сім місяців очолював Косівський РТЦК та СП.
З 2021 року Ігор Калужак працював в Івано-Франківському обласному військкоматі.