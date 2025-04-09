Якою буде погода 9 квітня на Івано-Франківщині

9 квітня по місту Івано-Франківську та області синоптики прогнозують погоду хмарну з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі сильні заморозки у повітрі 0-5°.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

По місту: вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

По області: вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6км.