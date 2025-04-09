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Завтра у Франківську відбудеться зустріч із бійцями 102-ї прикарпатської бригади ТРО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра у Франківську відбудеться зустріч із бійцями 102-ї прикарпатської бригади ТРО

Автор: Ігор Василик
09/04/2025 09:03
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У четвер 10 квітня, в Івано-Франківську проведуть відкриту зустріч із військовими 102 окремої бригади територіальної оборони. Усі охочі зможуть почути особисті історії захисників.

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Про це пише “Галка”.

У четвер, 10 квітня, о 17:00 годині, в просторі «ветераницивільні ПЕТРОС» (ред. вулиця Української Перемоги, 23) пройде зустріч у межах проєкту «Історії бригад, що захищають Незалежність».

Своїми досвідами поділяться військовослужбовці Івано-Франківської 102 окремої бригади ТрО імені полковника Дмитра Вітовського:

  •  сержант Володимир Лазаренко,
  •  молодший сержант Сергій Гупало,
  •  молодший сержант Ростислав Рудзинський.

Військові розкажуть про свій досвід долучення до ЗСУ та про життя після лютого 2022 року. Говоритимуть не лише про війну, а й про довіру, командну підтримку, силу духу та вибір залишатися на своєму місці, навіть у найскладніші моменти.

Організатори особливо запрошують студентів та молодь, яка прагне почути правду про війну “з перших вуст”.

Участь безплатна за попередньою реєстрацією.

Подія реалізується за підтримки Nova Ukraine та Restart.