Завтра у Франківську відбудеться зустріч із бійцями 102-ї прикарпатської бригади ТРО

У четвер 10 квітня, в Івано-Франківську проведуть відкриту зустріч із військовими 102 окремої бригади територіальної оборони. Усі охочі зможуть почути особисті історії захисників.

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Про це пише “Галка”.

У четвер, 10 квітня, о 17:00 годині, в просторі «ветераницивільні ПЕТРОС» (ред. вулиця Української Перемоги, 23) пройде зустріч у межах проєкту «Історії бригад, що захищають Незалежність».

Своїми досвідами поділяться військовослужбовці Івано-Франківської 102 окремої бригади ТрО імені полковника Дмитра Вітовського:

сержант Володимир Лазаренко,

молодший сержант Сергій Гупало,

молодший сержант Ростислав Рудзинський.

Військові розкажуть про свій досвід долучення до ЗСУ та про життя після лютого 2022 року. Говоритимуть не лише про війну, а й про довіру, командну підтримку, силу духу та вибір залишатися на своєму місці, навіть у найскладніші моменти.

Організатори особливо запрошують студентів та молодь, яка прагне почути правду про війну “з перших вуст”.

Участь безплатна за попередньою реєстрацією.

Подія реалізується за підтримки Nova Ukraine та Restart.