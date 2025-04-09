Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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9 квітня – 195 років від дня народження Тита Блонського (1830-1897), священника, письменника, автора трагедії «Анастасія» з історії Галицького князівства, історичної повісті «Розвалина», поем та віршів, уродженця м. Тлумача (нині адміністративний центр Тлумацької територіальної громади Івано-Франківського району). Похований у Дорі Яремчанської міськради (нині адміністративний центр Яремчанської територіальної громади Надвірнянського району);

– 75 років виповнюється Зеновію Геренді (1950), майстру художнього оброблення металу, члену НСМНМУ, уродженцю с. Ямниця Тисменицького району (нині адміністративний центр Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.