Указом Президента 5 прикарпатським спортсменам та 3 тренерам призначено президентські стипендії

Новину про відзначення прикарпатських спортсменів та їхніх тренерів публікують на сторінці Спортивні новини Прикарпаття у соціальній мережі Фейсбук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Вітаємо прикарпатських спортсменів та їх тренерів із призначенням президентських стипендій!, йдеться у дописі
Указом Президента України «Про призначення стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів» відзначено п’ятьох спортсменів з Івано-Франківської області!
Загалом відзначено 8 осіб
Стипендії призначено:
• Марії Анійчин — бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року у найближчій до дорослих віковій групі з фристайлу;
• Ангеліні Брикіній — бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року у найближчій до дорослих віковій групі з фристайлу;
• Аліні Філіпович — бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року у найближчій до дорослих віковій групі з вільної боротьби;
• Наталії Меріновій — чемпіонці Європи 2024 року у найближчій до дорослих віковій групі з боксу;
• Віталію Пристаю — срібному призеру чемпіонату світу 2024 року серед юніорів з веслування на байдарках і каное.
Усі спортсмени представляють Івано-Франківську область, а також четверо з них Школу вищої спортивної майстерності, крім Марії Анійчин.
Також стипендії призначено їхнім тренерам:
- Надії Діденко
- Миколі Пукішу
- Сергію Даниліву
Це — високе державне визнання, яке ще раз підтверджує рівень спортивної майстерності прикарпатців! Пишаємось вами! Бажаємо нових перемог і досягнень!