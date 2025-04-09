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Указом Президента 5 прикарпатським спортсменам та 3 тренерам призначено президентські стипендії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Указом Президента 5 прикарпатським спортсменам та 3 тренерам призначено президентські стипендії

Автор: Ігор Василик
09/04/2025 08:49
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Новину про відзначення прикарпатських спортсменів та їхніх тренерів публікують на сторінці Спортивні новини Прикарпаття у соціальній мережі Фейсбук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Вітаємо прикарпатських спортсменів та їх тренерів із призначенням президентських стипендій!, йдеться у дописі

Указом Президента України «Про призначення стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів» відзначено п’ятьох спортсменів з Івано-Франківської області!

Загалом відзначено 8 осіб

Стипендії призначено:

• Марії Анійчин — бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року у найближчій до дорослих віковій групі з фристайлу;

• Ангеліні Брикіній — бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року у найближчій до дорослих віковій групі з фристайлу;

• Аліні Філіпович — бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року у найближчій до дорослих віковій групі з вільної боротьби;

• Наталії Меріновій — чемпіонці Європи 2024 року у найближчій до дорослих віковій групі з боксу;

• Віталію Пристаю — срібному призеру чемпіонату світу 2024 року серед юніорів з веслування на байдарках і каное.

Усі спортсмени представляють Івано-Франківську область, а також четверо з них Школу вищої спортивної майстерності, крім Марії Анійчин.

Також стипендії призначено їхнім тренерам:

  • Надії Діденко
  • Миколі Пукішу
  • Сергію Даниліву

Це — високе державне визнання, яке ще раз підтверджує рівень спортивної майстерності прикарпатців! Пишаємось вами! Бажаємо нових перемог і досягнень!