Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого героя і поета Геннадія “Ґєника” Гавриліва

Івано-Франківська громада втратила на війні ще одного захисника.

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Від важких осколково-кульових поранень у військовому госпіталі помер франківець Геннадій Гаврилів, відомий у мистецьких колах поет із псевдом “Ґєник”.

Сьогодні в Івано-Франківську пройде чин похорону героя

Пише новинний ресурс Правда.іф із посиланням на КП Міська ритуальна служба

Заходи військового поховального ритуалу по солдату Гавриліву Геннадію Вікторовичу (14.11.1986 – 03.04.2025):

– 09.04.2025 р. о 13:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;