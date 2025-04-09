Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого героя і поета Геннадія “Ґєника” Гавриліва

Івано-Франківська громада втратила на війні ще одного захисника.
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Від важких осколково-кульових поранень у військовому госпіталі помер франківець Геннадій Гаврилів, відомий у мистецьких колах поет із псевдом “Ґєник”.
Сьогодні в Івано-Франківську пройде чин похорону героя
Пише новинний ресурс Правда.іф із посиланням на КП Міська ритуальна служба
Заходи військового поховального ритуалу по солдату Гавриліву Геннадію Вікторовичу (14.11.1986 – 03.04.2025):
- – 09.04.2025 р. о 13:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
- – 09.04.2025 р. о 14:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка.