ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого героя і поета Геннадія "Ґєника" Гавриліва
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого героя і поета Геннадія “Ґєника” Гавриліва

Автор: Ігор Василик
09/04/2025 08:33
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківська громада втратила на війні ще одного захисника.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Від важких осколково-кульових поранень у військовому госпіталі помер франківець Геннадій Гаврилів, відомий у мистецьких колах поет із псевдом “Ґєник”.

Сьогодні в Івано-Франківську пройде чин похорону героя

Пише новинний ресурс Правда.іф із посиланням на КП Міська ритуальна служба

Заходи військового поховального ритуалу по солдату Гавриліву Геннадію Вікторовичу (14.11.1986 – 03.04.2025):

  • – 09.04.2025 р. о 13:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
  • – 09.04.2025 р. о 14:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка.