Сьогодні на Калущини проведуть в останню путь офіцера-танкіста Ігоря Коцана

У вівторок, 08 квітня 2025 року, в селі Підмихайля Івано-Франківської області, місцеві жителі зустріли скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Ігоря Коцана. Герой загинув 01 січня на Донецькому напрямку.

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Про це пише Правда.іф із посиланням на Суспільне.

Не дожив до 44 років

Захисник Ігор Коцан народився 20 лютого 1971 року, та мешкав у селі Підмихайля Новицької ОТГ.

“Ігор був добрим сім’янином, гарним чоловіком й батьком. Він — щиросердна, дуже вихована людина з підвищеним почуттям справедливості. Гідно і з честю виконував свій військовий обов’язок — захищав нас та Україну”, — каже Христина Мазур.

До ЗСУ Ігоря Коцана мобілізували у червні 2024 року. Він служив командиром танка в одному з військових формувань Збройних сил України. Мав офіцерське звання.

“Три місяці Ігор вважався зниклим безвісти й лише зараз його загибель підтвердили”, — говорить Христина Мазур.

Ігор Коцан поліг поблизу села Гришине на Донеччині.

Вдома у військовослужбовця залишилися батьки, син і дружина.

Ігоря Коцана поховають у середу 9 квітня о 12:00 годині на кладовищі в селі Підмихайля.