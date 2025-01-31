Прикарпатські рятувальники допомогли туристу із Запоріжжя, який заблукав на Верховинщині

У четвер 30 січня, рятувальники надали допомогу туристу з міста Запоріжжя, який заблукав, рухаючись туристичним маршрутом поблизу полонини Ліщина, що на Верховинщині.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ДСНС.
Встановивши координати заблукалого, підтримували з ним зв’язок, прибувши до місця перебування, супроводили його до села Красник Верховинського району.
Нагадаємо, що Буковинські ділки заховали прикарпатця серед коробок у вантажному бусі та намагалися незаконно доправити його у Румунію