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Прикарпатські рятувальники допомогли туристу із Запоріжжя, який заблукав на Верховинщині

Автор: Ігор Василик
31/01/2025 08:31
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У четвер 30 січня, рятувальники надали допомогу туристу з міста Запоріжжя, який заблукав, рухаючись туристичним маршрутом поблизу полонини Ліщина, що на Верховинщині. 

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ДСНС.

Встановивши координати заблукалого, підтримували з ним зв’язок, прибувши до місця перебування, супроводили його до села Красник Верховинського району.

Нагадаємо, що Буковинські ділки заховали прикарпатця серед коробок у вантажному бусі та намагалися незаконно доправити його у Румунію