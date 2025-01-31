Буковинські ділки заховали прикарпатця серед коробок у вантажному бусі та намагалися незаконно доправити його у Румунію

В сусідній Чернівецькій області прикордонники затримали прикарпатця та ще трьох спільників, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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Про це Правда іф повідомляє своїх читачів із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У вантажному мікроавтобусі місцевий мешканець заховав жителя Івано-Франківської області серед коробок з, ніби то, сільськогосподарськими товарами та віз його до кордону. А в іншому авто ще двоє місцевих контролювали процес та звітували перед головним організатором схеми.

Надалі прикордонники з’ясували, що незаконний перетин кордону мав коштувати чоловіку 7 тисяч євро. 4 тисячі він заплатив, як аванс, а ще 3 мав додати після переправлення до Молдови.

Щодо нелегального туриста складений протокол про адміністративне правопорушення.

Інших затриманих до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Наразі тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора протиправної схеми.